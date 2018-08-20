Россиян лишат привычного отдыха в Турции

Власти заявили об убытках в сфере туризма

Турки задумались о нововведениях, которые, скорее всего, не понравятся гостям страны.

Любителям ленивого отдыха с обильной едой, морем алкоголя и безмятежным сном на песочке гостиничных пляжей придется туго. Предприниматели жалуются, что туризм не развивается, а доходы не растут. И все из-за отдыхающих, которые привыкли, что "все включено". Эта система, которая так мила сердцу туристов, тормозит новые инвестиции и создание рабочих мест. Об этом говорят не только отельеры, но и власти Турции.

Новая стратегия, о которой задумались в Республике, нацелена на туристов побогаче. Тех, кто заинтересован не только в еде, питье и анимации, отметил директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel Зафер Алкая. Желанные гости на турецких курортах – иностранцы, которые оставят там не меньше тысячи долларов за поездку. Кроме того, планируется развивать так называемый "непляжный" туризм. Отдыхающих попытаются заинтересовать и культурным досугом, и медициной, и путешествиями.

Вклад туризма в ВВП Республики за первый квартал этого года – всего 4%. Это $35 миллиардов. Такие цифры не устраивают турок. С помощью изменений в системе отдыха власти страны рассчитывают удвоить этот показатель.

Между тем эксперты считают, что очередные сообщения о грядущей революции не имеют никаких оснований. Турции нет никакого смысла принимать такие меры. Это не только не поможет, но и принесет убытки, говорится на сайте АТОР. Ведь популярностью у большинства туристов эти курорты пользуются благодаря системе "все включено".