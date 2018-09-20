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Землю ждут великие потопы

Фото: wikipedia.org/Jason Hollinger
Климатологи предупредили о неожиданной опасности

Ученые бьют тревогу: в бассейне крупнейшей реки мира Амазонки стали чаще происходить сильные наводнения.

Исследователи считают, что это связано с глобальным потеплением, отмечается в работе, опубликованной в Science Advances.

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По мнению климатологов, неустойчивая погода в разных регионах земного шара в последние годы вызвана изменением морских течений, воздушных потоков и повышением среднегодовых температур. Именно этим объясняются экстремальная жара, наводнения и ураганы на разных континентах.

Проанализировав статистику, ученые пришли к выводу, что начиная с 70-х годов прошлого века в бассейне Амазонки выросло как число потопов, так и частота засух. При этом исследователи считают, что из-за потепления воды в Атлантическом океане эта тенденция в будущем продолжится.

Зона реки Амазонки оказывает огромное влияние на глобальный климат. Амазонские тропические леса называют легкими Земли, поэтому любое нарушение экосистемы реки может привести к изменению состава атмосферы на планете, предупреждают специалисты.

Валентина МАЙОРОВА
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