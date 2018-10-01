Украинский боксер рассказал о катастрофе в Крыму

Отношения Украины с полуостровом огорчили Александра Усика

После 2014 г. между украинцами и крымчанами возникли раздоры и взаимная озлобленность. Это самое страшное, что могло случиться в данной ситуации. Такого мнения придерживается абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.



"Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа", – сказал спортсмен в эфире телеканала "112 Украина". По этой причине ему стало сложнее навещать родственников, живущих на полуострове.

В настоящее время боксер постоянно проживает в Киеве, но часто ездит в Крым, поскольку там его малая родина. Это вызывает возмущение у националистически настроенной публики. Усика часто спрашивают о его отношении к государственной принадлежности полуострова, но обычно он уклоняется от прямого ответа на этот вопрос.

В интервью Дмитрию Гордону Усик сообщил, что Крым – "Божий". "Это по-настоящему", – добавил он. Напряженная обстановка вокруг полуострова сложилась, по словам чемпиона мира, потому, что это попускает Бог "по каким-то причинам, нашим".

Боксер, известный своей религиозностью, напомнил телезрителям о трудности выбора правильного пути. "Спасения путь – очень трудный. Это путь страдания, это трудный путь – надо идти, пробиваться через какие-то тернии", – отметил он.

Усик призывает Россию и Украину преодолеть непонимание и помириться. По его словам, ему понравилась реакция московской публики на украинский флаг и гимн во время его боя с Муратом Гассиевым в июле этого года.

"Вы знаете, что мне очень сильно понравилось. Что и та сторона, и те, кто приехал – наши соотечественники, – когда играли гимны, все вставали. И не было такого, что кто-то фукал. Или кто-то не встал. Встал весь зал, и никаких инцидентов не было… Это очень хорошо, что люди начинают понимать: бред – быть злым по отношению к кому-то. Что нужно строить, а не рушить", – сказал он.

Слова спортсмена о "Божьем" Крыме на полуострове сочли неуместными. По мнению главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, "отвечать на подобные вопросы – это не его стихия".

"Существуют виды спорта, когда людей сильно бьют по голове. И такие граждане озвучивают мысли, которые, мягко говоря, не очень понятны другим людям. Что значит "Крым Божий"? А Аляска не Божья? А Лебяжье – не Божье? А Сахалин? Они все Божьи. Просто Усик хочет и рыбку съесть, и на международные фестивали ездить. Представляя, кстати, Украину. По-человечески я его очень хорошо понимаю", – заявил Иоффе в интервью РИА ФАН.

При этом общественник добавил, что благодарен боксеру за то, что при ответе на неудобный вопрос украинского журналиста "он выбрал такой вариант, а не какой-то более бандеровский".