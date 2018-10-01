Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинский боксер рассказал о катастрофе в Крыму

Александр Усик. Фото: GLOBAL LOOK press/K-G Z Fougstedt
продолжениеУкраинского чиновника повязали в Москве
Отношения Украины с полуостровом огорчили Александра Усика

После 2014 г. между украинцами и крымчанами возникли раздоры и взаимная озлобленность. Это самое страшное, что могло случиться в данной ситуации. Такого мнения придерживается абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

"Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа", – сказал спортсмен в эфире телеканала "112 Украина". По этой причине ему стало сложнее навещать родственников, живущих на полуострове.

По теме

В настоящее время боксер постоянно проживает в Киеве, но часто ездит в Крым, поскольку там его малая родина. Это вызывает возмущение у националистически настроенной публики. Усика часто спрашивают о его отношении к государственной принадлежности полуострова, но обычно он уклоняется от прямого ответа на этот вопрос.

В интервью Дмитрию Гордону Усик сообщил, что Крым – "Божий". "Это по-настоящему", – добавил он. Напряженная обстановка вокруг полуострова сложилась, по словам чемпиона мира, потому, что это попускает Бог "по каким-то причинам, нашим".

Боксер, известный своей религиозностью, напомнил телезрителям о трудности выбора правильного пути. "Спасения путь – очень трудный. Это путь страдания, это трудный путь – надо идти, пробиваться через какие-то тернии", – отметил он.

Усик призывает Россию и Украину преодолеть непонимание и помириться. По его словам, ему понравилась реакция московской публики на украинский флаг и гимн во время его боя с Муратом Гассиевым в июле этого года.

"Вы знаете, что мне очень сильно понравилось. Что и та сторона, и те, кто приехал – наши соотечественники, – когда играли гимны, все вставали. И не было такого, что кто-то фукал. Или кто-то не встал. Встал весь зал, и никаких инцидентов не было… Это очень хорошо, что люди начинают понимать: бред – быть злым по отношению к кому-то. Что нужно строить, а не рушить", – сказал он.

Слова спортсмена о "Божьем" Крыме на полуострове сочли неуместными. По мнению главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, "отвечать на подобные вопросы – это не его стихия".

"Существуют виды спорта, когда людей сильно бьют по голове. И такие граждане озвучивают мысли, которые, мягко говоря, не очень понятны другим людям. Что значит "Крым Божий"? А Аляска не Божья? А Лебяжье – не Божье? А Сахалин? Они все Божьи. Просто Усик хочет и рыбку съесть, и на международные фестивали ездить. Представляя, кстати, Украину. По-человечески я его очень хорошо понимаю", – заявил Иоффе в интервью РИА ФАН.

При этом общественник добавил, что благодарен боксеру за то, что при ответе на неудобный вопрос украинского журналиста "он выбрал такой вариант, а не какой-то более бандеровский".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар скоро обвалится

Российскую валюту недооценили

Культурный шок: европейцы оценили Крым

Норвежцы намерены рассказать всю правду о полуострове

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей