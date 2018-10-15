"Отравитель" Скрипалей был официантом

В Петрове признали своего коллеги по службе в ресторане

Рассекреченный неделю назад Александр Петров, он же Мишкин, в котором акулы пера узнали военного врача, в студенчестве подрабатывал в сфере услуг. В самом начале нулевых он трудился в процветающем в те годы питерском бистро "Гарсон".

Пролил свет на эту темную историю некто Николай Евдокимов, в прошлом коллега ныне известного "отравителя" Скрипалей. Пост-напоминание экс-сотрудник мини-ресторана опубликовал на своей странице в Facebook. (Орфография и пунктуация сохранены.)

"А помните, в Гарсон Гарсон (Garcon Garcon) году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров который вместе с Бошировым как-то больно на него похож", – написал арт-консультант в соцсети.

Он же рассказал, что официанты "Гарсона" зарабатывали солидные чаевые. Мишкин, по словам Евдокимова, обладал необходимым набором качеств, чтобы расположить к себе посетителей. Так, Александр легко шел на контакт, был в меру открытым и при этом циничным.

"Давал какие-то рекомендации по здоровью", – рассказал Евдокимов "Дождю", добавив, что Мишкин, насколько он помнит, учился в военно-медицинской академии.

"Гарсона" в Санкт-Петербурге больше нет, на его месте другое кафе с администратором из предыдущего заведения. Она, кстати, узнала Мишкина, вспомнив, что как-то столкнулась с ним на Финляндском вокзале.

"Покушавшихся" на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы вывели на чистую воду британцы. Они обнародовали фото предполагаемых "отравителей" – Александра Петрова и Руслана Боширова. По утверждениям Лондона, эти двое – сотрудники российских спецслужб. После данного заявления Боширов и Петров признались, что посещали Солсбери, где были найдены без сознания потерпевшие, но как туристы. Также в беседе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян они заверили, что не имеют никакого отношения к ГРУ.