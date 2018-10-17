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ВСУ признали гибель американского пилота

На смерть военного из США украинцы старались не обращать внимания

В авиакатастрофе, в которой разбился истребитель Су-27, погиб американский военнослужащий.

О том, что вторым членом экипажа истребителя был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, командование Воздушных сил ВСУ сообщило на своей страничке в Facebook, хотя информация изначально была удалена с сайта.

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Ранее в СМИ появилась информация, что командиром воздушного судна был полковник Иван Петренко. Истребитель Су-27 потерпел крушение в Винницкой области 16 октября, самолет участвовал в учениях НАТО "Чистое небо – 2018".

Валентина МАЙОРОВА
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