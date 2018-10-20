Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру

Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
- Древние люди прилетели с Нибиру
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Планета Нибиру, несмотря на сообщения о том, что она врезалась в Солнце, по мнению уфологов, продолжает угрожать человечеству. Они сообщают, что якобы некая подводная цивилизация готова выйти на связь с людьми и спасти их от конца света.
По мнению исследователей, десятки тысяч лет назад Нибиру подлетала к Земле. Высокоразвитые жители столкнулись с инопланетянами, после чего пригласили их жить в океан, передает VistaNews.
Уфологи считают, что подводная цивилизация поможет людям спастись от агрессивных пришельцев с Нибиру. Однако фактов подтверждающих версию о наличии этой тайной планеты до сих пор нет.
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