Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру

В океане прячутся высокоразвитые существа

Планета Нибиру, несмотря на сообщения о том, что она врезалась в Солнце, по мнению уфологов, продолжает угрожать человечеству. Они сообщают, что якобы некая подводная цивилизация готова выйти на связь с людьми и спасти их от конца света.

По мнению исследователей, десятки тысяч лет назад Нибиру подлетала к Земле. Высокоразвитые жители столкнулись с инопланетянами, после чего пригласили их жить в океан, передает VistaNews.

Уфологи считают, что подводная цивилизация поможет людям спастись от агрессивных пришельцев с Нибиру. Однако фактов подтверждающих версию о наличии этой тайной планеты до сих пор нет.