Задержанные в Южной Корее россияне отрицают вину

Судебное заседание закрыли через 7 минут

В суде южнокорейского города Пусан состоялось очередное заседание по делу российского судна "Палладий". После краткого допроса двух моряков, которые отказались признать свою вину перед правоохранительными органами Южной Кореи, слушание перенесли на 28 ноября.

"Судебное заседание продлилось всего семь минут. В его ходе судья опросил еще двоих обвиняемых, которые не присутствовали на первом заседании, поскольку им не были доставлены повестки", – рассказал ТАСС консул РФ в РК Роман Быков.

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Судно "Палладий" было задержано в Пусане в августе 2018 г. за долги по зарплате. Затем, согласно обвинению южнокорейской стороны, экипаж под прикрытием шторма попытался покинуть порт, не заплатив наложенный штраф и не получив разрешительные документы. Чтобы вернуть судно в порт, местные власти вызывали вертолет с десантом.

В настоящее время судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов находятся в СИЗО, еще 6 членов экипажа – на борту судна. Они настаивают, что не пытались незаконно покинуть порт.