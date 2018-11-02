Кусок суши в районе Курильской гряды пропал по неизвестной причине

В Стране восходящего солнца бьются над разгадкой загадочного исчезновения одного из островов. Безлюдная скала, расположенная в непосредственной близости от территориальных вод РФ, как сквозь воду провалилась. Учитывая, что в последний раз Япония теряла острова в этом районе в результате территориального спора с Советским Союзом, нельзя исключать, что в пропаже вновь виновата Москва.



Об исчезновении одной из составных частей Японского архипелага сообщило британское издание The Guаrdian. Речь идет об острове Эсанбэ-Ханакита-Кодзима. Он был абсолютно необитаем. Поэтому пропажа острова по крайней мере не сопровождалась человеческими жертвами.

Исчезнувший кусок суши располагался к западу от Курильской гряды. Последний раз береговая охрана Японии осматривала его в 1987 году. Тогда он поднимался над уровнем воды лишь на полтора метра. Теперь же на этом месте лишь бушует бескрайний океан.

Как давно Япония лишилась очередного куска своей исконной территории, неизвестно. Очевидно, Эсанбэ не так уж и нужен был Токио, раз о нем не вспоминали 30 лет. Пропажу не заметили даже жители деревни Саруфунцу, расположенной на северной оконечности главного японского острова Хоккайдо, от которой до пропавшей скалы было всего 500 метров.

Причина происшествия также не установлена. Наиболее вероятным является предположение о том, что остров канул в морскую пучину в результате тектонического сдвига или вулканической активности. Либо же он был разрушен во время дрейфа льдов.

Эсанбэ был одной из 158 незаселенных скал, которым Япония в 2014 г. дала названия, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить свою исключительную экономическую зону.

В ближайшее время береговая охрана должна посетить этот район, чтобы определить судьбу острова. Если подтвердится, что он действительно исчез, исключительная экономическая зона страны уменьшится, хотя и всего лишь на полкилометра.