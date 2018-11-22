И там тоже: следы ГРУ "нашли" в Черногории

Новым "расследованием" отметились The Insider и Bellingcat

Одним из организаторов неудавшегося госпереворота в Черногории в 2016 г. является "сотрудник ГРУ" Владимир Моисеев, работающий под вымышленным именем "Владимир Попов". К такому выводу пришли исследователи из The Insider и Bellingcat. Авторы публикации заявляют, что он имел отношение к конфликтам в Молдавии, а также действовал с "неясными целями" в Польше, Болгарии и на Украине.

Журналисты изданий "накопали" на этого человека целую биографию: Моисеев родился в деревне Пивкино под Курганом, учился в местной школе, служил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где получил звание лейтенанта. С 2006 по 2009 г. он жил в Москве, где прошел подготовку в войсковой части №488427, которая относится к спецназу ГРУ.

Имя "Владимир Попов" он якобы получил в 2009 г., уверяют авторы "разоблачения". Сейчас наш шпион живет с семьей по соседству с Александром Мишкиным, которого расследователи называют врачом, скрывающимся под псевдонимом "Александр Петров", и которого Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным The Insider и Bellingcat, Моисеев-Попов часто ездил в Европу как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию". В 2012 г. он разместил, вероятно, специально на будущее в соцсети снимок из Варшавы, где в то же время в качестве военного атташе находился его "коллега по ГРУ" Эдуард Широков, которого называли организатором попытки госпереворота в Черногории. Позже спецслужбы этой балканской страны объявили, что настоящее имя Широкова – Эдуард Шишмаков, работающий в российских спецслужбах.

В феврале 2017-го спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота причастны власти России. В международный розыск были объявлены Широков и Попов, напоминает "КоммерсантЪ". В январе нынешнего года один из обвиняемых черногорский оппозиционер Милан Кнежевич сообщил, что Москва больше не фигурирует в деле о попытке госпереворота в Черногории.