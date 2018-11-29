Дешево и красиво: как бюджетно встретить Новый год

Малоимущим посоветовали забыть про колбасу и детей

Денег нет, а праздника хочется? Можно воспользоваться нехитрыми рекомендациями, которыми поделился маркетолог Максим Маклай.

Для начала он советует забыть про тележки в супермаркетах, а для покупок использовать только корзины: так меньше наберешь ненужного, да и насчет необходимого подумаешь дважды, сгибаясь от тяжести.

Заходить в отделы с колбасой – вообще лишняя трата времени. Потому что покупать готовую мясную продукцию не стоит. Сырое мясо обойдется вдвое дешевле, а приготовить из него можно много вкуснятины и на закуску, и на горячее.

В рядах с бакалеей и кондитерскими изделиями не нужно задирать нос. На нижних полках товар дешевле, его и стоит брать желающим сэкономить.

Главное – не брать в магазин детей, так как с их помощью корзинка заполнится чересчур быстро, причем тем, на что вы не рассчитывали.

Помимо этого, в эфире программы "Доброе утро" Первого канала посоветовали покупать не стеклянные новогодние игрушки, а небьющиеся. Еще лучше смастерить их самим. Наряжать при этом можно не елку, а любое крупное комнатное растение.

С наступающим Новым годом!