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Дешево и красиво: как бюджетно встретить Новый год

Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Малоимущим посоветовали забыть про колбасу и детей

Денег нет, а праздника хочется? Можно воспользоваться нехитрыми рекомендациями, которыми поделился маркетолог Максим Маклай.

Для начала он советует забыть про тележки в супермаркетах, а для покупок использовать только корзины: так меньше наберешь ненужного, да и насчет необходимого подумаешь дважды, сгибаясь от тяжести.

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Заходить в отделы с колбасой – вообще лишняя трата времени. Потому что покупать готовую мясную продукцию не стоит. Сырое мясо обойдется вдвое дешевле, а приготовить из него можно много вкуснятины и на закуску, и на горячее.

В рядах с бакалеей и кондитерскими изделиями не нужно задирать нос. На нижних полках товар дешевле, его и стоит брать желающим сэкономить.

Главное – не брать в магазин детей, так как с их помощью корзинка заполнится чересчур быстро, причем тем, на что вы не рассчитывали.

Помимо этого, в эфире программы "Доброе утро" Первого канала посоветовали покупать не стеклянные новогодние игрушки, а небьющиеся. Еще лучше смастерить их самим. Наряжать при этом можно не елку, а любое крупное комнатное растение.

С наступающим Новым годом!

Вера СВЕТЛОВА
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