Дешево и красиво: как бюджетно встретить Новый год

Нибиру
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Денег нет, а праздника хочется? Можно воспользоваться нехитрыми рекомендациями, которыми поделился маркетолог Максим Маклай.
Для начала он советует забыть про тележки в супермаркетах, а для покупок использовать только корзины: так меньше наберешь ненужного, да и насчет необходимого подумаешь дважды, сгибаясь от тяжести.
Заходить в отделы с колбасой – вообще лишняя трата времени. Потому что покупать готовую мясную продукцию не стоит. Сырое мясо обойдется вдвое дешевле, а приготовить из него можно много вкуснятины и на закуску, и на горячее.
В рядах с бакалеей и кондитерскими изделиями не нужно задирать нос. На нижних полках товар дешевле, его и стоит брать желающим сэкономить.
Главное – не брать в магазин детей, так как с их помощью корзинка заполнится чересчур быстро, причем тем, на что вы не рассчитывали.
Помимо этого, в эфире программы "Доброе утро" Первого канала посоветовали покупать не стеклянные новогодние игрушки, а небьющиеся. Еще лучше смастерить их самим. Наряжать при этом можно не елку, а любое крупное комнатное растение.
С наступающим Новым годом!
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