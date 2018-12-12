Беглый журналист отправил иск в ЕСПЧ

Восставший из мертвых скандалист затевает новую авантюру. Сам он окрестил ее "сериалом", придумав для мыльной оперы незамысловатое название.

"Аркадий Бабченко против Российской Федерации", – поделился перебежчик с подписчиками в Facebook. Там же он рассказал, что подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Событие осветило издание Bild, отметив, что российский журналист предъявил претензии к власти РФ в запугивании народа и "убийстве оппонентов".

Если верить Бабченко, в своем заявлении он в красках описал попытку убийства на Украине, травлю, слежку, уголовные дела. Аркадий поведал о СМИ и многих российских деятелях, в том числе о спикере МИД Марии Захарове и депутате Госдумы Виталии Милонове.

"Я ж мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть", – предупредил Бабченко, подчеркнув, что он человек слова.

Воскресший скандалист напомнил, что обещал "свидетельствовать".

"Пацан сказал, пацан сделал", – заключил он, сообщив, что защищать в суде его будет адвокат вдовы Литвиненко Бен Еммерсон. При этом сумму, которую Бабченко планирует истребовать с родины, он пока держит в секрете.

"Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо", – подытожил беглец.

Заявление неголословное. Подачу иска подтвердили в ЕСПЧ, передает РИА "Новости".

"Мы подтверждаем, что Суд получил обращение господина Бабченко", – ответили в пресс-службе.



В конце 2016-го он цинично отозвался о крупной катастрофе Ту-154 под Сочи, за что российские парламентарии предложили отобрать у Бабченко гражданство и призвать его к уголовной ответственности. Однако в начале 2017-го он променял РФ на Незалежную.

В конце мая этого года стало известно о его убийстве, которое, по заверениям Киева, совершила российская сторона. Уже на следующий день мертвый "воскрес". Якобы на него готовилось покушение, поэтому украинские власти решились на инсценировку.