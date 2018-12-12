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Бабченко намерен судиться с Россией

Аркадий Бабченко. Фото: www.globallookpress.com
Беглый журналист отправил иск в ЕСПЧ

Восставший из мертвых скандалист затевает новую авантюру. Сам он окрестил ее "сериалом", придумав для мыльной оперы незамысловатое название.

"Аркадий Бабченко против Российской Федерации", – поделился перебежчик с подписчиками в Facebook. Там же он рассказал, что подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Событие осветило издание Bild, отметив, что российский журналист предъявил претензии к власти РФ в запугивании народа и "убийстве оппонентов".

Если верить Бабченко, в своем заявлении он в красках описал попытку убийства на Украине, травлю, слежку, уголовные дела. Аркадий поведал о СМИ и многих российских деятелях, в том числе о спикере МИД Марии Захарове и депутате Госдумы Виталии Милонове.

"Я ж мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть", – предупредил Бабченко, подчеркнув, что он человек слова.

Воскресший скандалист напомнил, что обещал "свидетельствовать".

"Пацан сказал, пацан сделал", – заключил он, сообщив, что защищать в суде его будет адвокат вдовы Литвиненко Бен Еммерсон. При этом сумму, которую Бабченко планирует истребовать с родины, он пока держит в секрете.

"Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо", – подытожил беглец. 

Заявление неголословное. Подачу иска подтвердили в ЕСПЧ, передает РИА "Новости".

"Мы подтверждаем, что Суд получил обращение господина Бабченко", – ответили в пресс-службе. 

В конце 2016-го он цинично отозвался о крупной катастрофе Ту-154 под Сочи, за что российские парламентарии предложили отобрать у Бабченко гражданство и призвать его к уголовной ответственности. Однако в начале 2017-го он променял РФ на Незалежную.

В конце мая этого года стало известно о его убийстве, которое, по заверениям Киева, совершила российская сторона. Уже на следующий день мертвый "воскрес". Якобы на него готовилось покушение, поэтому украинские власти решились на инсценировку.

Фоторепортаж
Бабченко позировал убийцам
Оксана ПОДТУРКИНА
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