Беглый российский блогер обрадовался увиденной картине

Эмигрировавший на Украину журналист Аркадий Бабченко в соцсети поделился с читателями своим сновидением, которое он назвал "вещим". Подушка одарила его артиллерийским обстрелом центра Москвы. Неудавшийся актер остался доволен гибелью и страданиями россиян.

"Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья новогодней елки. Раненых складируют в переходе на "Марксистской". "Звездочка" (торговый центр на Таганской площади) горит. Бордюр в крови", – описал сон журналист в Facebook.

Еще он "увидел" прямое попадание снаряда в троллейбус с обрывками пулеметной ленты. По словам Бабченко, сначала увиденное его расстроило, "даже поплакал немножко", а потом обрадовало.

"Родина ведь! К тому же сон с четверга на пятницу. Говорят, вещий. А на своей шкуре лучше всего доходит. Совсем не против", – резюмировал блогер.

Самое диагностическое – армия поклонников пана Бабченко активно его поддержала, причем нашлись и граждане РФ из Москвы, которые считают, что "давно пора вдарить по рашке". Некоторые пользователи лишь заметили автору, что троллейбусы на Таганке уже не курсируют.

Бабченко – это тот самый "мастер пера", который вместе с СБУ провернул операцию по своей "смерти" 29 мая нынешнего года, когда СМИ показали "убитого" на пороге своей квартиры в Киеве журналиста в луже "крови". "Оживив" на следующий день жертву киллера, украинские силовики поведали историю про то, что это была часть спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение на него.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.

