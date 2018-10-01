Российский участник театральной постановки СБУ якобы убийства беглого журналиста "раскрыл" тайные замыслы Москвы

Уехавший в Незалежную гражданин РФ Аркадий Бабченко разместил на своей странице в Facebook длинный пост, в котором он рассказал подробности организации "покушения" на него и некие планы России по дестабилизации обстановки на Украине.

По данным журналиста и блогера, российские спецслужбы намеревались осуществить массовые теракты на территории соседней страны в целях обострения ситуации перед президентскими и парламентскими выборами. Бабченко заявляет, что Москва планировала закупить оружие и подготовить группы для организации беспорядков.

"Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с закидыванием террористических группировок из России и так далее", – сообщает он.

По словам Бабченко, планировалась ликвидация еще одного оппозиционера из России в Вильнюсе. Журналист уверен, что за организацией терактов стоит бизнесмен Евгений Пригожин, которого в Вашингтоне связывают с частной военной компанией Вагнера и так называемой фабрикой троллей. Заказ на убийство Бабченко, как он сам считает, сделан именно из-за того, что он публиковал материалы о структурах Пригожина. При этом блогер отметил, что целью покушения была дестабилизация обстановки, а не устранение конкретного человека.

"Убивали не конкретно меня, убивали любую публичную фигуру, гибель которой повлекла бы общественный резонанс. Я был просто выбран на роль такой публичной фигуры. Это надо понимать четко", – подчеркнул Бабченко.

Он добавил, что обнародовал подробности дела в связи с истечением месячного моратория, который был наложен судом на разглашение условий сделки обвиняемого в организации покушения украинца Бориса Германа со следствием. Также Бабченко сослался на данные прослушки переговоров между организатором и исполнителем убийства Алексеем Цимбалюком, опубликованные Службой безопасности Украины. СБУ намерена позже представить доказательства причастности РФ к подготовке терактов, указал журналист.

Напомним, покинувший в 2017 г. Россию Аркадий Бабченко участвовал в организованной СБУ постановке якобы его убийства в конце мая текущего года.