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Заказчик "убийства" Бабченко обвинил СБУ в подготовке Майдана

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Palinchak
Очередная украинская революция должна снести Порошенко

Вся история с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в центре Киева – это часть большого плана, который созрел в стенах Службы безопасности Украины с целью свержения нынешней власти. С таким заявлением выступил обвиняемый в заказе на ликвидацию беглого россиянина Вячеслав Пивоварник.

"Дело Бабченко является ничем иным, как частью плана военного государственного переворота. Весь тот шум, связанный с делом со списками журналистов, общественных деятелей, – это спецоперация СБУ. Целью стала попытка ликвидации российского оппозиционного журналиста и блогера для того, чтобы продемонстрировать российский след. Во-вторых, это было просто запугивание и взятие под контроль части журналистов и общественных деятелей", – поведал Пивоварник в своем видеообращении на YouTube.

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Он заявил, что является агентом СБУ с 2010 г, его позывной – "Гайдамак". По его словам, его завербовал председатель Главного управления разведки министерства обороны Украины Александр Скипальский.

Пивоварник утверждает, что в СБУ он занимался наполнением "черной кассы" спецслужбы. В эту неформальную структуру входили высшие чины силовых ведомств, политическая верхушка власти и бизнесмены. С его слов, данная организация имела отношение к подготовке и финансированию (в том числе снайперов) событий на майдане в 2014 г., в Харькове, а также к трагедии в Одессе 2 мая.


Автор видеообращения назвал своего непосредственного куратора из СБУ – некто Андрей Капустин, служивший сначала в департаменте "К", а после госпереворота перешедший в контрразведку.

"Режим президента (Петра) Порошенко находится сейчас в критическом положении. Для удержания власти необходимо постоянно демонстрировать внешнюю агрессию со стороны России, для списания неудач в руководстве, как политических, так и экономических. Это используют и президентские игроки, и антипрезидентские. Под прикрытием кремлевской агрессии ряд высокопоставленных лиц планируют в 2018 г. совершить военный госпереворот", – сообщил Пивоварник.

По его словам, организаторами и главными бенефициарами этого нового майдана являются Александр Турчинов, Арсений Аваков, Сергей Пашинский и другие. При этом руководство СБУ и сам президент используются втемную.

В деле Бабченко планировалось пять основных участников. Первым и основным стал сам журналист, который был "идеальной фигурой, удобной сакральной жертвой пропутинского режима", организатор Борис Герман, киллер Алексей Цимбалюк, некий представитель администрации президента РФ и сам Пивоварник.

"Непосредственно я должен был войти в контакт с представителем администрации президента РФ. Я должен был договориться с ним о взаимодействии в вопросах развития протестной деятельности на территории Украины, получить и задокументировать получение финансов от них. Следующим шагом я должен был передать его прямой контакт с Борисом", – рассказал украинец.

Однако в какой-то момент до него дошла информация, что ему уготована роль "расходного материала", и сейчас он вынужден сделать упреждающий шаг. Пивоварник обещал в случае угрозы его жизни опубликовать "компрометирующие материалы".

Напомним, спектакль с "убийством" Бабченко СБУ начала разыгрывать 29 мая 2018 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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