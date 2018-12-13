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Новый год убивает: ученые проанализировали статистику

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Спортивные мероприятия оказались безопаснее тихих домашних посиделок

Новогодние праздники – "черное" время. К такому выводу пришли шведские ученые из университета Лунда. Изучив данные по пациентам, скончавшимся скоропостижно, они выявили, что в Новый год, Рождество и Национальный день Швеции вероятность умереть от инфаркта возрастает на 15%.

Медики наблюдали за состоянием 300 тысяч шведов 15 лет. Их интересовало, как на здоровье людей влияют эмоциональные события в их жизни, такие как свадьба, похороны, спортивные мероприятия и различные праздники, говорится в статье в журнале BMJ.

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Оказалось, что люди гораздо чаще умирают от внезапных сердечных приступов не во время бурных потрясений типа посещения матча любимой команды или стихийного бедствия, а в праздники, которые принято отмечать с семьей.

Более того, если в обычное время люди чаще попадают в больницу и умирают в утренние часы, то в первый день Нового года и Рождество время смерти у большинства смещается на 20-22 часа вечера.

Как полагают медики, причина в том, что и молодежь, и старики испытывают сильное эмоциональное волнение, готовясь к редким в наше время встречам с семьей и близкими. Вывод: нужно чаще встречаться.

Вера СВЕТЛОВА
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