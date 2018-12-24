Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол

Однако карьера опальной пары продолжится совсем не так, как им того хотелось бы

У "зенитовца" Александра Кокорина и его закадычного друга "краснодарца" Павла Мамаева появилась возможность продемонстрировать свое мастерство. После 7 января в СИЗО "Бутырка", где они коротают свои дни за пьяный дебош, состоится матч между сотрудниками пенитенциарной системы. За них сыграют и футболисты-скандалисты, рассказала зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее", – цитирует ее ТАСС.

Справедливости ради Кокорин и Мамаев не появятся на поле одновременно, что продиктовано буквой закона. Иначе потребовалось бы позволение следователя. Однако время еще есть. Не исключено, что неразлучной паре разрешат играть вместе.

"Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч", – резюмировала собеседница агентства.

Звезды российского футбола разведены по камерам, поскольку по закону подозреваемые в одном и том же преступлении не имеют права ни видеться, ни тем более общаться.

Ранее сообщалось, что их октябрьские проделки переквалифицированы в более тяжелую статью, что серьезно усложнит жизнь "золотым мальчикам".

Павел Мамаев с Александром Кокориным попали под следствие после того, как с размахом отметили 10-летие дружбы. После солидной порции алкогольных напитков под горячую руку им попались водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор центра "НАМИ" Сергей Гайсин. Так веселые ребята загремели в изолятор.