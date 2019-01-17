Американец оставил за Россией право влиять на выборы в США

Бывший юрист назвал Штаты огромной гориллой и не поверил в захват Москвой Европы

Американские СМИ погрязли в истеричной русофобии и пошлости, они перестали отражать реальное положение дел в мире, включая происходящее в России. К такому выводу пришел бывший юрист, госслужащий и аналитик Джеймс Делонг в статье "Россия лучше, чем вам кажется", опубликованной в American Thinker. Он призвал сограждан искать альтернативные информационные источники, в том числе внимательно изучать материалы с официального сайта президента РФ.

По мнению американца, многие ведущие СМИ подогревают общественное мнение, толком не разобравшись, о чем пишут. В качестве примера он привел тему мнимой "российской агрессии" и возвращение Крыма в состав России.

"Зачем русским направлять в Европу танковую армаду, если им достаточно перекрыть вентиль, чтобы нанести непоправимый ущерб Германии?" – задается вопросом американец.

"У Украины и Крыма очень непростой этнический состав и страшная история, в чем должны разбираться все стороны, главным образом Европа", – считает он.

При этом Делонг отмечает, что у Вашингтона "нет интересов" на полуострове и "реальных проблем между Россией и США существовать не должно".

Также экс-юрист не понимает, почему такая шумиха возникла из-за "вмешательства России в выборы-2016", назвав это дело тривиальным. Он считает, что почти все страны стремятся повлиять на выборный процесс в Соединенных Штатах.

"Мы (США) – это 400-килограммовая горилла (или слон в посудной лавке), так что на наши выборы хочет повлиять каждый. И разве можно винить этих людей? Люди всего мира живут и умирают в зависимости от эгоистичных капризов тех, кому принадлежит власть в США", – констатирует автор и советует американцам повзрослеть.

По его словам, в интернете сейчас можно найти источники, которые стараются дать объективный взгляд на современные российско-американские отношения. Он направил пользователей на сайт бывшего аналитика из канадского оборонного ведомства Патрика Армстронга Russia Observer, портал сотрудника Оттавского университета Irrussianality, а также положительно отозвался о статьях своего соотечественника профессора Стивена Коэна.

В материалах этих авторов можно найти утверждения, которые боятся высказывать большинство американских журналистов, поскольку они противоречат официальной точке зрения Вашингтона. Например, о том, что "люди в Крыму рады, что живут в России", итоги выборов в РФ "соответствуют результатам опросов общественного мнения", "официальная версия об отравлении Скрипалей довольно бессмысленна", что "Асад популярен в Сирии", а "Украина сейчас живет гораздо хуже, чем до Майдана" и что в Незалежной "действительно пугающее много хорошо вооруженных нацистов".

"С этими авторами можно спорить или соглашаться, но их доводы весьма серьезны, и они достойны внимания и подробного обсуждения, а не забвения. Однако в медийном мейнстриме такая дискуссия не ведется", – подчеркнул Делонг.

Желающим углубиться в происходящее он посоветовал обращаться к первоисточникам. Так, на англоязычном сайте российского лидера Владимира Путина можно ознакомиться с текстами его выступлений и убедиться в том, что он не такой, каким его пытаются выставить на Западе, а "вполне доступен".

"Его речи гораздо более содержательны, чем то, что мы получаем от наших политиков", – считает автор.

Делонг резюмирует: чтение вышеуказанных аналитиков и экспертов "может помочь найти выход их этого потенциально смертельного потока дезинформации".

