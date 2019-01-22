Арестованная в США Бутина снова может говорить
Находящаяся в американской тюрьме россиянка Мария Бутина преодолела проблемы со связью. Неделю от нее не было вестей, но накануне позвонила по телефону.
"Сегодня она вышла на связь с мамой", – сообщил в эфире телеканала "Россия-24" отец Марии Валерий Бутин. Он подчеркнул, что все это время она пыталась дозвониться родным, но почему-то ни по одному телефону не проходил вызов.
"Может, это технический сбой, я не могу это, и она тоже, никак охарактеризовать, – отметил отец россиянки. – Выйти на связь удалось сегодня, но никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", – добавил Валерий.
Бутина была арестована в США летом прошлого года по обвинению в незаконном продвижении интересов России на территории Соединенных Штатов. В декабре она признала часть вины в надежде, что это позволит ускорить судебный процесс и даст шанс на экстрадицию на родину. Очередное слушание намечено на 12 февраля 2019 года.
Доллар рухнет на этой неделе
Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду
Мутящие воду украинцы надоели Европе
В ПАСЕ придумали, как прекратить череду утомительных скандалов
Новости партнеров
Фоторепортаж
Здоровье
- Названы неожиданные средства для повышения потенции
- Прорыв в науке: найдено лекарство от болезни Альцгеймера
- Найден простой способ спастись от слабоумия
Сирия
- Керченский конфликт лишь начало: Израиль пошел в атаку на Сирию
- С-300 в Сирии сбили самолет Израиля
- У российской базы в Сирии прогремели взрывы
Выбор читателей
- Скрипали мертвы: британцы обманули весь мир
- Худшие прогнозы экономистов сбылись: что подорожало больше всего
- НАТО пригрозила взять Крым и Калининград
- Су-57 проиграл китайскому истребителю
- В проекте Крымского моста обнаружили грандиозную ошибку
- В Москве прогремели взрывы
- Нового года не будет: мир погибнет раньше
- Мариуполь выйдет из Украины
- Провокацию у Крымского моста устроили США
- В США передумали насчет Крыма и Донбасса
- "Ночная бабочка": Лорак без трусов разнесли в Сети
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября
- Фарс бывшей Джигарханяна раскусили
- Момент истины: ложь об "отравителях" Скрипалей разоблачили
- Степаненко раскрыла постыдное пристрастие Петросяна
- Стали известны подробности смерти Кобзона
- Беременна: исчезновение Юлии Скрипаль объяснили
- Алла уже сдает: Галкин скрывает Пугачеву
Выбор читателей
- Юлия Скрипаль
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Лера (Валерия) Кудрявцева (Макарова) российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина