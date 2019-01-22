Родственники в России опасаются делать прогнозы на будущее

Находящаяся в американской тюрьме россиянка Мария Бутина преодолела проблемы со связью. Неделю от нее не было вестей, но накануне позвонила по телефону.

"Сегодня она вышла на связь с мамой", – сообщил в эфире телеканала "Россия-24" отец Марии Валерий Бутин. Он подчеркнул, что все это время она пыталась дозвониться родным, но почему-то ни по одному телефону не проходил вызов.

"Может, это технический сбой, я не могу это, и она тоже, никак охарактеризовать, – отметил отец россиянки. – Выйти на связь удалось сегодня, но никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", – добавил Валерий.

Бутина была арестована в США летом прошлого года по обвинению в незаконном продвижении интересов России на территории Соединенных Штатов. В декабре она признала часть вины в надежде, что это позволит ускорить судебный процесс и даст шанс на экстрадицию на родину. Очередное слушание намечено на 12 февраля 2019 года.