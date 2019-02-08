Развеян главный миф о похмелье

Выбор алкоголя не влияет на плохое самочувствие после застолья

Многие люди считают, что избежать головной боли после вечеринки можно, если употреблять сначала пиво, а потом вино, или не отдавать предпочтение спиртному с ярким вкусом и окрасом. Однако британские ученые опровергли этот стереотип. Они выяснили, что похмелье и степень его тяжести не зависит от последовательности выпитых алкогольных напитков.

Исследователей давно волнует вопрос, почему люди, в отличие от других приматов, страдают после ночных посиделок. Эти неприятные ощущения специалисты не могут объяснить до сих пор. Ученые из Кембриджского университета решили узнать, можно ли предотвратить похмелье.

Они пригласили выпить 90 добровольцев. Одна группа употребляла сначала три больших кружки пива, а после – четыре бокала вина. Другая – наоборот. Люди из третьей группы выбирали один напиток. Ученые следили за тем, чтобы все участники эксперимента доходили до определенной "кондиции".

После первого застолья британцы оценили свое самочувствие по 56-балльной шкале и рассказали, как себя ощущали во время вечеринки. Через неделю ученые поменяли людей местами и повторили эксперимент, результаты которого опубликовали в издании American Journal of Clinical Nutrition.

В итоге оказалось, что спастись от похмелья нельзя, добровольцы плохо себя чувствовали с одинаковой частотой вне зависимости от того, что они пили накануне, насколько пьяными они себя ощущали во время эксперимента и как часто им было плохо в этот момент. К слову, рвота всегда свидетельствовала о том, что утро легким не будет.

Коллеги британских ученых уверены, что минимизировать похмелье можно, если активно двигаться во время застолья и закусывать правильными блюдами.