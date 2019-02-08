Специалисты службы держат руку на пульсе

Пожар в Черном море продолжается более двух недель. 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края пламя охватило сразу 2 корабля.

Сейчас туда надвигается шторм, предупредили в Росморречфлоте, пообещав принять все возможные меры. Однако пока служба бездействует, поскольку ее вмешательство не требуется, в нем нет необходимости.

"Погода портится. Шторм идет. Очаги горения остаются. Мы постоянно находимся на месте, обеспечиваем безопасную стоянку. Наблюдаем за аварийными судами",

– заверили в агентстве речного и морского транспорта, передает РИА "Новости".

Из-за сильного ветра судно Candy перебросило на 500 м к юго-западу. Ситуацию взяла под свой контроль команда Росморречфлота. Корабль зафиксирован на месте.

Неделю назад говорилось о шести очагах горения. Угроза взрыва сохраняется по сей день.

ЧП унесло 10 жизней, 10 человек пропали без вести. Всего на борту охваченных пламенем судов находилось 32 члена экипажа, 12 из них удалось спасти. Пожар произошел из-за неудовлетворительного состояния танкеров. Ко всему прочему моряки не соблюдали меры предосторожности.