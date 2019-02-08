Британцы готовят мир к третьей мировой войне

Панику навели разговоры вокруг расторжения ракетного договора

Планета на пороге вооруженного конфликта, предупреждает газета Daily Express. В британском таблоиде даже специальный раздел появился, озаглавленный угрожающим словосочетанием "Третья мировая война".

В нем рассказывается о геополитической обстановке в мире. Инфоповоды – самые разные. Однако фигурируют в материалах в основном Россия, США, Китай, Северная Корея и Иран, что совсем не удивительно.

Британцы запаниковали после разговоров вокруг расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в 1987 г. заключили СССР и США. Через пару дней после громких заявлений сторон издание опубликовало статью, в которой названо "самое безопасное" место в случае ядерной войны.

"Путин вытягивает Россию из ядерного договора c США, подвергая мир риску третьей мировой войны",

– заявляют журналисты. Они ежедневно сигнализируют о приближающемся конфликте, сообщая, что "Трамп не сможет остановить угрозу Северной Кореи", даже не между строк, а прямо называя страну-агрессора.

"Предупреждение о третьей мировой войне: как Россия является "самой большой угрозой национальной безопасности" в мире",

– звучит заголовок одного из множества материалов.

Подобные статьи таблоид выпускает регулярно. С начала недели вышло уже более 30 текстов под рубриками: "гонка вооружений", "выход России из ДРСМД", "ядерная угроза со стороны Северной Кореи и Ирана", "политический кризис в Венесуэле". Реже о войне пишет другая британская газета – Daily Star. Новости о третьей мировой там появляются время от времени.