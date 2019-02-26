Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Всего 4 дня предстоит работать большинству жителей России на будущей неделе. Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец.

"8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд", – рассказал он "Интерфаксу".

Правило это касается граждан, работающих по системе пять – два. Для них же трудовой день в предпраздничный четверг 7 марта будет на час короче – таково требование ТК РФ.

Теоретически и День защитника Отечества в этом году можно было отмечать три дня, поскольку 23 февраля выпало на субботу. Но правительство решило перенести положенный в таких случаях выходной на 10 мая. Это даст возможность отдохнуть на День Победы 4 дня подряд – с четверга по воскресенье, передает телеканал "МИР 24".

Учитывая, что на День весны и труда в этом году отвели 5 дней – с 1 по 5 мая включительно, работать в мае будет некогда.