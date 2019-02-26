Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Майшев
Следующие длинные выходные наступят только в мае

Всего 4 дня предстоит работать большинству жителей России на будущей неделе. Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец.

"8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд", – рассказал он "Интерфаксу".

Правило это касается граждан, работающих по системе пять – два. Для них же трудовой день в предпраздничный четверг 7 марта будет на час короче – таково требование ТК РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Теоретически и День защитника Отечества в этом году можно было отмечать три дня, поскольку 23 февраля выпало на субботу. Но правительство решило перенести положенный в таких случаях выходной на 10 мая. Это даст возможность отдохнуть на День Победы 4 дня подряд – с четверга по воскресенье, передает телеканал "МИР 24".

Учитывая, что на День весны и труда в этом году отвели 5 дней – с 1 по 5 мая включительно, работать в мае будет некогда.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей