Вкусно и полезно: найден приятный способ снизить давление

В рацион гипертоников стоит добавить любимое летнее лакомство

Повышенное артериальное давлени приводит к таким опасным последствиям, как инфаркты и инсульты. Врачи предупреждают, что для того, чтобы справиться с гипертонией, нужно пить лекарственные препараты и добавить в свой рацион продукты, которые помогут дольше оставаться здоровыми.

Вкусным помощником в борьбе с гипертонией может стать всем известный арбуз. Эта гигантская ягода содержит много калия, который уравновешивает баланс воды и соли в организме. Арбуз помогает вывести лишнюю соль, что благотворно сказывается на состоянии здоровья страдающих гипертонией.

В двух кусках арбуза содержится около 640 мг калия, это даже больше, чем в банане среднего размера, который традиционно считается одним из самых богатых источников этого минерала.

Кстати, бананы также снижают артериальное давление, так что этот фрукт тоже можно взять на заметку тем, кто следит за своим здоровьем. В арбузе, помимо калия, есть много магния и витамины А и С. Магний расслабляет мышечные клетки, облегчая состояние больных гипертонией, а витамин С поддерживает здоровье кровеносных сосудов, кожи, костей и соединительных тканей, напоминает портал "Южный Федеральный". Витамин А незаменим для иммунной системы, он поддерживает здоровье организма в целом.

Ранее сообщалось, что ученые предложили использовать для снижения артериального давления куриный бульон и отвар из листьев оливы.