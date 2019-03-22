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В аэропорту Израиля разворачивают нежелательных туристов из России

Фото: EPA/ABIR SULTAN
Местные власти объясняют это заботой о безопасности

Россиянам, прилетевшим в Израиль, действительно, порой отказывают в посещении страны, но происходит это не очень часто. Об этом заявил гендиректор министерства туризма Амир Халеви:

"Были случаи, когда туристов, которые прилетели в Израиль, в аэропорту не пускали в страну. Но это всего 1% от общего туристического потока".

Страшные истории о "беспределе" на израильской границе ходят давно. Туристы рассказывают, как их без причины отводят в изолированные комнаты на допрос о целях визита и связях в стране, как публично устраивают доскональный досмотр чемоданов. Такое отношение вызвало вопросы даже у МИД РФ. Но если раньше это объяснялось защитой от террористической угрозы, то сейчас, похоже, причины изменились.

Фото: www.globallookpress.com

По словам Халеви, службы безопасности стараются не пропустить в Израиль мошенников, ищущих легкой жизни, пишет РИА "Новости". Оказывается, находятся такие граждане РФ, которые хотят остаться жить и работать в Израиле. Но законных оснований не имеют, поэтому, попав благодаря безвизовому режиму в страну, подают прошение о политическом убежище. Пока его рассматривают, они зарабатывают в стране деньги. Таким гостям в Израиле не рады, подчеркнул директор по туризму.

"Люди, которые заботятся о безопасности страны, стараются не пустить таких визитеров, которые могут оказаться нежелательными на территории Израиля".

Халеви уверил, что каждый конкретный случай рассматривается отдельно и настоящих туристов эти процессы не затрагивают.

Николай ВИКТОРОВ
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