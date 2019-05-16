Россиянам подарят лишний выходной

Государство заботится о здоровье граждан

Дополнительный день отпуска за счет работодателя будет положен раз в год всем россиянам старше 40 лет. Соответствующую законодательную инициативу готовит Минтруд.

Поправки в Трудовой кодекс должны поступить в правительство до 20 июня. Они необходимы в связи с тем, что с 6 мая 2019 г. в стране начала действовать новая норма проведения диспансеризации, отмечает "Российская газета". Теперь работники старше 40 лет должны проходить комплексное медицинское обследование не раз в три года, как было раньше, а ежегодно.

Молодые люди – от 18 до 39 лет – по-прежнему будут проходить диспансеризацию каждый третий год, на этот случай для них также предусмотрен дополнительный выходной. А гражданам предпенсионного возраста предоставят по два оплачиваемых дня в год на осмотр в медучреждениях.

Всеобщую диспансеризацию для россиян старше 18 лет в России ввели в 2013 г., напоминает URA.RU.