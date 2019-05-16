Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянам подарят лишний выходной

Фото: www.globallookpress.com
Государство заботится о здоровье граждан

Дополнительный день отпуска за счет работодателя будет положен раз в год всем россиянам старше 40 лет. Соответствующую законодательную инициативу готовит Минтруд.

Поправки в Трудовой кодекс должны поступить в правительство до 20 июня. Они необходимы в связи с тем, что с 6 мая 2019 г. в стране начала действовать новая норма проведения диспансеризации, отмечает "Российская газета". Теперь работники старше 40 лет должны проходить комплексное медицинское обследование не раз в три года, как было раньше, а ежегодно.

Молодые люди – от 18 до 39 лет – по-прежнему будут проходить диспансеризацию каждый третий год, на этот случай для них также предусмотрен дополнительный выходной. А гражданам предпенсионного возраста предоставят по два оплачиваемых дня в год на осмотр в медучреждениях.

Фото: Агентство городских новостей

Всеобщую диспансеризацию для россиян старше 18 лет в России ввели в 2013 г., напоминает URA.RU

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей