Батька оказался диктатором поневоле

Авторитаризм президента Белоруссии Александра Лукашенко - это побочное проявление тех жестких мер, которые Минск был вынужден предпринимать после распада Советского Союза. Об этом сам глава республики рассказал руководителям конституционных судов зарубежных государств на встрече в пятницу, 31 мая.

"Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада СССР мы остались одни, плюс еще с советскими рублями", – ответил Батька на претензии.

Он пояснил, что на рубеже 90х Минску было обещано, что из рублевой финансовой системы экс-республики СССР не выходят. Но обманули.

"Нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", – припомнил Лукашенко.

Он пояснил, что в результате население столкнулось с пустыми полками в магазинах, на было даже продуктов питания. Поэтому властям было не до западных демократических ценностей: "Основное право человека было – покушать и одеться, чем я и занимался", – рассказал Батька.

Но сейчас жизнь наладилась, поэтому скоро белорусов ждут большие перемены, в частности, будут внесены поправки в действующую Конституцию или даже вообще основной закон страны напишут заново. "Сядем и обсудим", – пообещал Лукашенко.