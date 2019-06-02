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На Украине закроют все детдома

Фото: www.globallookpress.com

 Министр здравоохранения Незалежной Ульяна Супрун сообщила, что к 2023 году в стране будут закрыты все детские дома и интернаты.

 "До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка -– чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи", -–

написала она в Facebook.

Глава украинского Минздрава пояснила, что даже образцовый интернат не заменит семью.

По словам Супрун,планируется, что к 2023 году на месте детских домов организуют паллиативно-реабилитационные центры. Правда, насчет их количества ясности пока что нет.

Стоит отметить, что глава Минздрава ранее "прославилась" инициативами о замене флюорографии на анкетирование, рекомендациями отправлять детей с температурой в школу, запретом поставок из России лекарств, аналогов которых нет на Украине. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Супрун "националистом и русофобом", наносящим вред украинскому народу. 


Андрей ДОВЛАТОВ
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