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Русская "шпионка" напишет об издевательствах в тюрьме в США

Россиянка обременена серьезными долгами

Мария Бутина, отбывающая тюремный срок в США, собирается написать книгу обо всем, что с ней произошло.

"Я надеюсь, что.. ей удастся рассказать обо всех своих тяжелых моментах и о хороших моментах, которые она встретила там. То есть речь идет об издании книги, насколько это осуществимо, я пока не могу сказать, но желание есть", –

приводит РИА "Новости" слова отца Марии, Валерия Бутина.

Руководитель Фонда защиты национальных интересов Александр Маркевич рассказал, что Бутина задолжала американским адвокатам 43 млн рублей, сообщает телеканал "360".

Мария была задержана в июле 2018 г. и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". На свободу она должна выйти в ноябре 2019 года.

Валентина МАЙОРОВА
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