Киев приготовил двух заложников-ополченцев для суда по "Боингу" MH17

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Сегодня апелляционный суд Киева оставил под стражей вывезенного насильно СБУ с территории ДНР бывшего ополченца Владимира Цемаха. Пенсионеру продлили арест до 25 августа.
Как заявляет прокуратура, бывший начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Цемах и экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян (позывной "Батя") будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о крушении малайзийского лайнера "Боинг" рейса MH17 в небе под Донецком 17 июля 2014 года.
Об этом сообщили "Украинские новости" со слов прокурора Олега Пересады.
В свою очередь, по сути киевский заложник Цемах утверждает, что никакого отношения к гибели самолета не имеет. В эксклюзивном интервью изданию "Страна.ua" он рассказал, что в день трагедии вообще находился в другом месте, поскольку выполнял "прочие боевые задачи".
Что касается истории его вывоза из ДНР, экс-ополченец поведал, что его выкрали из собственной квартиры в доме на Чкаловской города Снежного, ударив рукоятью пистолета по голове и накачав сильнодействующими препаратами. Собственно об этом ранее уже говорила и его дочь.
Добавим, что "свидетель" по делу "Боинга" Куприян, который якобы похитил автотрейлер для перевозки "Бука", буквально накануне вышел из тюрьмы. Во всяком случае на сей счет информация появилась накануне в местных СМИ. Бывшему бойцу армии ДНР предписано в ночное время не покидать жилище и четырежды в месяц отмечаться в полиции, а также запрещено покупать спиртное в кабаках и прочих общепитах. О его местонахождении пока неизвестно.
Заметим, что Куприян во время суда, где он проходил по статье "Содействие террористической организации", свою вину не признал.
О чем могут свидетельствовать эти два украинских пожилых гражданина, один из которых битый по голове, только сотрудникам СБУ известно. Интересно, покажут ли на весь мир этот видеодопрос. Скорее всего, нет.
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