Угрожает жизни: раскрыта главная опасность похмелья

Чем больше спиртного выпито накануне, тем тяжелее восстановиться

Похмелье угрожает жизни человека. Такой вывод сделали австралийские ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне после проведенных исследований.

"Ухудшается способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия", – отметила доктор наук Сара Бенсон. Происходит это потому, что в состоянии похмелья у человека снижаются функции мозга и ухудшается память.

Ученые провели исследования, в ходе которых около 100 посетителей баров до и после вечеринок проходили опросы и тесты. Выяснилось, что успешность и скорость того, как они делали это, напрямую зависела от объема выпитого накануне – медленнее всех отвечали на вопросы те, кто переусердствовал с алкоголем накануне, пишет Medicalxpress.

Специалисты продолжат изучать влияние похмелья на работу мозга, отметила доктор Сара Бенсон.

Во время похмелья люди забывают простые слова, делают простейшие ошибки в текстах, теряют концентрацию внимания и бдительность. В таком состоянии опасно даже переходить улицу, доказали ученые.

Уже известно, как правильно бороться с похмельем. Чтобы прийти в норму после перебора со спиртным, достаточно воспользоваться простыми средствами, а от некоторых лучше навсегда отказаться.

Также развеян главный миф о похмелье. Выбор алкоголя не влияет на плохое самочувствие после застолья. А несколько простых правил помогут сохранить ясность ума наутро после шумных гуляний.