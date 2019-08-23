Гренландия вошла в состав США

Молитвы американского лидера услышаны

Датский арктический остров, ставший этим летом настоящей американской мечтой, теперь принадлежит США. Правда, лишь на неофициальной карте заокеанской державы.

Очертания Гренландии и Соединенных Штатов, раскрашенные в цвета государственного флага со звездами последних, появились на футболках. Такой маркетинговый ход использовал Национальный комитет Республиканской партии.

"Поддержи президента Трампа и его усилия помочь Америке расти! Пожертвуй от $25 и больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", – призывают республиканцы.

Данное объявление "висит" на официальном сайте партии. Там же указано, что $25 – это стартовая цена. Если кому-то не жалко тысячи долларов, то "меценат" может сделать жест доброй воли.

Напомним, неделю назад Трамп захотел приобрести Гренландию. Но не встретил понимания у продавца в лице Дании. Однако потом она все же выдвинула условие для продажи: мол, забирайте, если местные жители будут не против.

Американо-датский базар немцы назвали "занимательным дипломатическим фарсом", а в России придумали ответ Трампу в виде приобретения Шпицбергена.

В то же время спикер МИД Мария Захарова провела параллель между покупкой Гренландии и присоединением к РФ Крыма, отметив, что в мире похожие истории восприняли по-разному. США, подчеркнула она, не столкнулись с всеобщим осуждением, пишет "URA.RU".