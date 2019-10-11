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Путешественники за границу стали жертвой мошенников

Туристы стали жертвой мошенников
Фото: pixabay.com
Раскрыта крупная сеть поддельных визовых центров

Любите путешествовать, но нет времени на оформление виз? Велика вероятность стать жертвой мошенников, оказывающих посреднические услуги. По данным компании Infosecurity a Softline Company, в Сети орудует целая банда, предлагающая нелегальные способы получения разрешений на въезд в другую страну. 

На днях эксперты компании обнаружили подозрительный сайт, на котором можно было оформить электронную российскую визу. Однако названия госорганов РФ там были указаны с ошибками, требования к документам неточные. Проведенное расследование показало, что сайт организовали мошенники, пишут "Известия".

Клиенту предлагалось заполнить анкету, а потом перечислить сервисный взнос в размере €30. После оплаты человеку присылали некий номер "электронной визы", назвать который якобы достаточно для пересечения границы. Понятно, что никаких реальных документов не оформлялось. Клиенты мошеннического сервиса теряли не только деньги, но и отпуск.

Причем выяснилось, что организована целая сеть подобных сайтов: на разных языках, с предложением оформить визу в различные страны. Велика вероятность, что в российском сегменте интернета выявлены и закрыты еще не все такие нелегальные ресурсы. Будьте бдительны!

Николай ВИКТОРОВ
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