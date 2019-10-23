На саммите в Сочи собрались первые модники

Вкусы жителей африканских стран близки к европейцам. Это подтвердилось на саммите Россия – Африка, который открылся в среду, 23 октября, в Сочи.

Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратил внимание, что его галстук очень похож на тот, что выбрал в этот день российский лидер Владимир Путин. Глава Кремля на слово не поверил: взялся за галстук коллеги и сравнил его с собственным. Аксессуары оказались действительно почти одинаковыми.

"Господин президент, вы очень модный человек", – заметил ас-Сиси, в этом тонком комплименте не только выразив восхищение стилем Путина, но и похвалив собственный вкус.

Видео этого момента распространил "Кремлевский пул РИА":

На саммит в Сочи собрались первые лица всех 54 стран Африки, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Ранее выбор одежды Путина оценили испанцы.