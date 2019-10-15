Лидеру РФ оказали повышенное внимание в ОАЭ

Президента РФ Владимира Путина встретили в Объединенных Арабских Эмиратах с невероятными почестями. Он прибыл в Абу-Даби во вторник, 15 октября, с государственным визитом.

У трапа самолета Путина лично приветствовал наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян, который сейчас фактически руководит страной. Это – знак высочайшего внимания к зарубежному гостю.

Из аэропорта кортеж российского лидера сопровождали местные правоохранительные органы, но на автомобилях Mercedes с арабскими номерами было по-русски написано "ДПС".

После того как президент РФ на Aurus въехал на территорию королевского дворца, машины ДПС сменил конный почетный караул, сообщает телеканал "360".

Накануне Путин побывал с визитом в Эр-Рияде. Там его встречали залпами из пушек.

