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Президента РФ Владимира Путина встретили в Объединенных Арабских Эмиратах с невероятными почестями. Он прибыл в Абу-Даби во вторник, 15 октября, с государственным визитом.
У трапа самолета Путина лично приветствовал наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян, который сейчас фактически руководит страной. Это – знак высочайшего внимания к зарубежному гостю.
Из аэропорта кортеж российского лидера сопровождали местные правоохранительные органы, но на автомобилях Mercedes с арабскими номерами было по-русски написано "ДПС".
После того как президент РФ на Aurus въехал на территорию королевского дворца, машины ДПС сменил конный почетный караул, сообщает телеканал "360".
Накануне
Путин побывал с визитом в Эр-Рияде. Там его встречали залпами из пушек.
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