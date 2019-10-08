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Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Президент США Дональд Трамп не поздравил российского лидера с 67-летием. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, ни звонка, ни телеграммы не было в понедельник, 7 октября, и от лидера Украины Владимира Зеленского.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже – я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее в честь дня рождения Владимира Путина украинские СМИ посчитали его двойников.

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Путин ушел в тайгу накануне дня рождения
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
Николай ВИКТОРОВ
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