У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Президент США Дональд Трамп не поздравил российского лидера с 67-летием. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, ни звонка, ни телеграммы не было в понедельник, 7 октября, и от лидера Украины Владимира Зеленского.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже – я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее в честь дня рождения Владимира Путина украинские СМИ посчитали его двойников.