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Запад разработал очередную заразу: новый штамм ВИЧ вызвал панику

Запад разработал еще одну заразу: новый штамм ВИЧ вызвал панику
Фото: pixabay.com
Американские ученые сделали шокирующее заявление

Американские специалисты из корпорации Abbott Laboratories проводили исследования совместно с университетом Миссури. В результате работы они обнаружили новую группу микроорганизмов вируса иммунодефицита человека.

Этот штамм – часть группы М вида ВИЧ-1. Он первый выявленный после того, как 19 лет назад были установлены принципы классификации подтипов, отмечает CNN. "Это может быть серьезной проблемой для диагностических тестов", – заявила главный ученый в Abbot Мэри Роджерс.

У вируса иммунодефицита человека есть много различных подтипов, или штаммов. Как и другие вирусы, со временем он способен изменяться и мутировать. Чтобы обеспечить эффективность тестов, используемых для выявления заболевания, нужно знать, какие штаммы циркулируют. По словам Роджерс, корпорация проверяет более 60% мирового запаса крови. Ученым приходится искать новые штаммы вируса и отслеживать те, которые находятся в обращении, "чтобы можно было точно определить его, где бы он ни находился в мире". 

Однако директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи уверен что причин для беспокойства нет. И пояснил: "Немного людей этим заражены. Это аномалия", цитирует "МИР24". О существовании нового подтипа ученые смогут утверждать только после того, как найдут три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй были обнаружены в 1989-м и 1990-м гг. в Конго, третий – там же в 2001 году

Интернет-пользователи отреагировали на сообщение по-другому. Они считают, что на Западе создали новую инфекцию. "Тут еще уточнить надо – обнаружили или изобрели", "Надо было написать так: группа ученых в США вывел новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал. Разработку проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом", – заявили они. 

Проблема на самом деле серьезная, ведь в мире почти 36,7 миллиона человек, по данным Всемирной организации здравоохранения, живут с ВИЧ. В 2016 г. около 1,8 миллиона человек заразились вновь. Недавно были названы первые симптомы опасного заболевания и стало известно, что 104 тысячи человек – 65% от всех заболевших – живут в России.

Полина ДОРОЖКИНА

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