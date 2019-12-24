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Цены на алкоголь взлетели перед новогодними праздниками

Дорогое удовольствие: цены на алкоголь взлетели перед новогодними праздниками
Фото: pixabay.com
Главное событие года омрачилось

Прадничные застолья ударят по карману россиян – в ноябре 2019 г. игристое вино подорожало на 4,33% по сравнению с ноябрем 2018 г., до 346,8 руб. за литр.

Чуть меньше поднялись цены на вина и крепкие спиртные напитки, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росстата. Так, столовое вино крепостью до 14% стало дороже на 4,29%, крепленое – на 3,93%, до 415,2 руб. за литр и 566,6 руб. за литр соответственно.

Водка выросла в цене почти на 2% – до 615,7 рубля. Зато коньяк подешевел на целых 0,24% и стоил в ноябре 1 тыс. 276,2 руб. за литр.

С пивом все зависело от того, где оно произведено – в России или за границей. Литр отечественного пенного напитка подорожал на 1,68% – до 114 руб., импортное, наоборот, стало дешевле на 2,34% и упало в цене до 205,6 руб. за литр.

Ранее "Утро" поделилось рецептами лучших новогодних закусок для шампанского.
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Злой Кот
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а еще впереди 75 лет ПОБЕДЫ вот кто посчитал сколько денег уходит на ПОНТЫ ???? сколько всего можно построить полезного и на МРОТ ХВАТИТ НЕ 850 р а тыс по 5 а может и больше и это за один день Напоминает сказку про девочку Элю с Тотошкой 6 подземных королей ......
Злой Кот
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Цены выросли на ВСЕ ну как же МРОТ подняли ажжжжж на 850 р и мост открыли денежку то теперь отбивать нужно так чтооооо ждем на ЖКХ БЕНЗИН И ТД И ТП а еще впереди СПАРТАКИДА в Ебурге ....
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