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Уроки истории: как рухнул Крымский мост

Уроки истории: как рухнул Крымский мост
Фото: www.globallookpress.com
Судьба переправы через Керченский пролив весьма печальна

Крымский мост, движение поездов по которому началось 23 декабря, – не первая попытка властей соорудить железнодорожный путь на полуостров. В советские времена мост уже строили, однако тогда все закончилось плохо.

Проект моста из Керчи в Тамань согласовали при Сталине. Но в СССР не производили сталь нужного качества. В итоге металлоконструкции заказали в Германии. Там заказ выполнили, пролеты привезли в Крым. Но тут началась Вторая мировая война, и у советских строителей нашлись более насущные дела.

Однако Гитлер об идее не забыл, и в 1942 г. захватившие полуостров немцы взялись возводить переправу. Успели многое, поэтому наши после освобождения региона в 1944 г. в короткий срок закончили это дело. Первый поезд проехал по Крымскому мосту в ноябре 1944-го, напоминает "Городовой".

Но строили впопыхах, мостовые опоры укрепили слабо. Первый же сильный ледоход в феврале 1945-го снес часть конструкций. Затем были идеи отремонтировать мост или возвести железнодорожную линию вторым ярусом – над разрушенной.

После войны были другие дела, потом умер Сталин. Про мост вспомнили только в следующем веке. Построили, но, видимо, печальная история осталась в подсознании граждан СССР и их потомков, раз в украинских СМИ настойчиво пугают трещинами и ржавчиной на новом сооружении.  

Фоторепортаж
В России раскрыли правду о разрушении Крымского моста после трагедии
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ

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