В последние дни года к обсуждению вопросов о судьбе человечества подключились и представители науки

Ученые, как и предсказатели, не сомневаются в том, что наша Вселенная рано или поздно погибнет. Вся разница заключается в том, что наука предлагает сценарии конца света, которые отличаются от пророчеств Нострадамуса или Ванги.

Физики, которые считают, что мир образовался в момент Большого взрыва, уверяют, что и исчезнет он подобным же образом. Теория Большого сжатия предусматривает, что с течением времени расширение Вселенной сменится противоположным процессом. В итоге мир сузится до размеров бесконечно плотной маленькой точки.

Специалисты, выдвигающие концепцию тепловой смерти, считают, что Вселенная в конце концов остынет. Планеты станут непригодными для жизни, и мир придет в состояние термодинамического равновесия.

Кроме того, человечество может столкнуться с катаклизмами другого рода. К примеру, на Землю упадет крупный астероид, или произойдет смертоносная вспышка на Солнце. Ядерная катастрофа, свирепый смертоносный вирус и истощение природных ресурсов – вот лишь неполный перечень проблем, которые могут до основания разрушить цивилизацию Земли, отмечает портал Planet Today.

Ранее была названа дата конца света.