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Народные приметы и суеверия на 30 декабря

Народные приметы и суеверия на 30 декабря
Фото: www.globallookpress.com
В Данилов день снятся вещие сны

30 декабря – не только канун Нового года, в этот день также отмечают Данилов день. Православная церковь сегодня чтит память пророка Даниила и трех его помощников Анании, Азарии и Мисаила.

На Руси в Данилов день девушки гадали на суженого: писали на трех лавровых листах имена святых отроков – помощников Даниила. Затем клали эти листы под подушку – во сне придет будущий жених, пишет "Главред". Считалось, что в этот день снятся вещие сны.

Кроме того, 30 декабря большое внимание уделяли огню – хозяйки топили печи на два дня, так как могли ударить сильные морозы. А если в Данилов день выпадал иней, то, считалось, что через семь дней придет потепление, сообщает Sputnik.

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Карина СИРАЗОВА

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