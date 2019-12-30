С приготовлением этого блюда справится любая хозяйка

Новогодний стол традиционно не обходится без закусок. Вместо привычной нарезки и бутербродов с красной икрой гостей можно удивить выпечкой. Профитроли с сырной начинкой и чесноком идеально подойдут к любому праздничному застолью, а готовятся они легко и быстро.

Ингредиенты: сливочное масло – 100 г, соль – 0,5 ч.л., мука – 180 г, яйца – 4 шт., сыр – 200 г, чеснок, зелень, майонез.

Способ приготовления:

В небольшую емкость вылить 250 мл холодной воды. Туда добавить соль и сливочное масло, поставить на небольшой огонь. Когда смесь закипит, снять с огня, добавить муки и интенсивно перемешать. Должен получиться гладкий комок теста. Накрыть его куском ткани и оставить на час.

Для приготовления этой закуски на Новый год в тесто далее нужно вбить яйца и тщательно перемешать миксером. Всю смесь перелить в кондитерский мешок.

Постелить на противень пергаментную бумагу и выдавить тесто небольшими полосками. Духовку разогреть до 220 градусов и поставить эклеры выпекаться. Через 10 – 15 минут уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать, пока тесто не станет золотистого цвета. Проткнуть каждый эклер зубочисткой и оставить остывать при комнатной температуре.

Далее нужно приготовить начинку. Для этого натереть сыр и выдавить в него три зубчика чеснока. Нарезать небольшой пучок укропа, добавить приблизительно четыре ложки майонеза и тщательно перемешать, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Сказочная кухня?".

Каждый эклер надрезать вдоль, но не до конца и заполнить начинкой. Профитроли с сыром готовы, можно подавать к праздничному столу.

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