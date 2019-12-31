Накануне Нового года нужно рассчитаться со всеми долгами

Народные приметы и обычаи 31 декабря тесно переплелись с традициями Нового года. На Руси в этот день почитали святого Модеста – предки верили, что он является покровителем домашнего скота и помогает животным перезимовать.

Согласно народным приметам, чтобы привлечь удачу в наступающем году, 31 декабря нужно обязательно рассчитаться со всеми долгами и помириться с близкими. Входную дверь нужно украсить венком из еловых веток. А девушке, мечтающей выйти замуж в новом году, необходимо одарить семерых детей подарками.

Однако есть и такое, что в канун праздника делать категорически запрещается. Если отказать кому-либо в гостеприимстве, то весь год пройдет в бедности. Грубые выражения за новогодним столом – к нищете, пишет Rsute.ru. Также стол не должен пустовать – это к голоду, поэтому, согласно традиции, в праздничную ночь лучше выставить как можно больше коронных блюд.

Ранее "Утро" рассказало, как встретить Новый год, чтобы привлечь удачу и богатство.