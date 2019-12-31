Все блюда можно пробовать, если придерживаться простых правил

Многие стараются привести себя в форму к праздникам, однако зачастую из-за обилия блюд в новогоднюю ночь все труды насмарку. Специалисты рассказали, как есть и не набирать лишние килограммы в праздники.

Чтобы не переесть ночью, эксперты советуют начать праздновать, а значит и пробовать все блюда, раньше – вечером. При этом нужно есть маленькими порциями, а ужин начинать с горячего – так удастся утолить голод быстрее.

Злоупотреблять жирной пищей тоже не стоит, рекомендуют специалисты. По их словам, у печени может случиться "ферментативная усталость", и тогда алкоголь будет перерабатываться с трудом. Не стоит пить много соков и алкоголя. И если о калорийности спиртных напитков известно многим, то соки часто кажутся безобидными. На самом деле в соках содержится много сахара, а он усиливает аппетит, пишет Obozrevatel.

Когда куранты пробьют полночь, эксперты советуют переходить на легкие продукты – овощи и фрукты. Важно, чтобы закуски содержали много глюкозы, ведь алкоголь не только обезвоживает организм, но и понижает уровень сахара в крови.

Ранее специалисты рассказали о диете, которая поможет быстро избавиться от лишних килограммах, а также о способах похудения после Нового года.