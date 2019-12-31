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Спикер МИД РФ Мария Захарова предпочитает вещи российского производства. Об этом она рассказала в интервью РИА "Новости".
На вопрос, какой бренд ей более по вкусу – Prada или Louis Vuitton, – она ответила: "Отечественный производитель".
Из средств массовой информации Захарова также выбрала российское – не CNN и Fox, а RT.
А вот определиться с любимым городом дипломат так и не смогла. В ответ на вопрос "Нью-Йорк или Москва" она написала формулу "Нью-Йорк + Москва = любовь".
Несколько дней назад Захарова бурно отметила свой день рождения.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем