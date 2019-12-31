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Захарова раскрыла неожиданную правду о себе

Захарова раскрыла неожиданную правду о себе
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России призналась в любви к Америке

Спикер МИД РФ Мария Захарова предпочитает вещи российского производства. Об этом она рассказала в интервью РИА "Новости".

На вопрос, какой бренд ей более по вкусу – Prada или Louis Vuitton, – она ответила: "Отечественный производитель".

Из средств массовой информации Захарова также выбрала российское – не CNN и Fox, а RT.

А вот определиться с любимым городом дипломат так и не смогла. В ответ на вопрос "Нью-Йорк или Москва" она написала формулу "Нью-Йорк + Москва = любовь".

Несколько дней назад Захарова бурно отметила свой день рождения.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Варжик
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Она не честна в ответах. У нас говорят, музыка из далека приятно слышна.
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