Официальный представитель внешнеполитического ведомства России призналась в любви к Америке

Спикер МИД РФ Мария Захарова предпочитает вещи российского производства. Об этом она рассказала в интервью РИА "Новости".

На вопрос, какой бренд ей более по вкусу – Prada или Louis Vuitton, – она ответила: "Отечественный производитель".

Из средств массовой информации Захарова также выбрала российское – не CNN и Fox, а RT.

А вот определиться с любимым городом дипломат так и не смогла. В ответ на вопрос "Нью-Йорк или Москва" она написала формулу "Нью-Йорк + Москва = любовь".

Несколько дней назад Захарова бурно отметила свой день рождения.