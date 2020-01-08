Конец январских праздников как нельзя лучше подходит для проверки действенного средства

Новогодние праздники подходят к концу – уже завтра пора выходить на работу. Однако не все к этому готовы после восьми дней застолий и веселья. "Утро" поможет влиться в рабочий ритм и вернуться в стабильное состояние.

В первую очередь необходимо пить как можно больше жидкости. Чтобы вывести токсины из организма и восстановить водный баланс, нужно пить как можно больше воды, морсов или соков. Считается, что лучше всего при похмелье помогает минеральная вода.

Всем известно, что самым эффективным способом восстановить организм является сон. Похмелье в зависимости от степени тяжести может длится от 12 до 24 часов. Поэтому, если можете, то лучше не отказываться от проведения большей части этого времени в обнимку с подушкой.

Важно также принимать препараты, помогающие при похмелье. Они помогут восстановить в организме баланс утраченных ферментов и существенно снизят риск наступления последствий алкогольной интоксикации, пишут "СПб ведомости".

Чтобы восстановить в организме глюкозу, следует также кушать сладкое. Специалисты советуют в первую очередь мед. Однако его можно заменить сладкой выпечкой или шоколадкой.

Как ни странно, при для того, чтобы избавиться от похмелья, нужно также заниматься спортом. Правда, нужно отметить, что здесь не идет речи ни о каких физических нагрузках.

Завтракайте! Чем жирнее и калорийнее еда будет с утра, тем лучше. Она быстро насытит организм питательными веществами и поможет ускорить борьбу с тревожащими синдромами.

Ну и, наконец, главное – не опохмеляйтесь. Повторное употребление алкоголя увеличит нагрузку на и без того травмированный организм. Ваша печень, которая еще не переработала груз после вчерашнего застолья, будет тяжелее справляться с выпитым и вам станет только хуже.

Ранее сообщелось, что томатный сок поможет не страдать от последствий череды застолий.