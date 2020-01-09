В этот день на Руси узнавали свою судьбу на ближайший год

Новогодние каникулы закончились, однако Святки продолжаются. Издревле считалось, что святочные гадания самые точные. В Степанов день, 9 января, нужно обязательно погадать на любовь.

Один из самых простых способов узнать судьбу – гадание на семечках. Незамужняя девушка должна взять горсть семян подсолнечника, а потом посчитать их. Если в руке оказалось четное число семечек, то в течение года она получит предложение руки и сердца.



Также наши предки 9 января заботились об укреплении здоровья домашней скотины. В этот день принято было давать лошадям пить воду из серебряной посуды: считалось, что такой ритуал сделает их выносливыми и сильными.

В Степанов день запрещалось рубить дрова – можно сильно пораниться, и раны будут заживать долго. Кроме того, мужчины не должны были резать ножом в этот день: якобы так можно "отрезать" мужскую силу. Женщинам нельзя было ткать и шить, чтобы не потерять память.

Считалось, что, если 9 января идет снег, летом будет много ягод и грибов. Если вороны сидят на снегу, скоро потеплеет, а птицы, сбившиеся в стаи на верхушках деревьев, предвещают холода, отмечает портал Rsute.ru.

