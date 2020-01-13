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Повышают либидо: названы лучшие продукты-афродизиаки

Повышают либидо: названы лучшие продукты-афродизиаки
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сексуальную активность стимулируют специи и ягоды

Некоторые продукты способны усиливать половой инстинкт, так как являются натуральными афродизиаками. Диетолог назвала пять из них, сильнее других влияющие на либидо.

Первое место занимают устрицы – в них содержится большое количество цинка, который играет важную роль в выработке тестостерона, а также тирозин, способствующий выработке дофамина. Сексуальную активность стимулирует и спаржа, однако специалисты не советуют употреблять ее чересчур часто, чтобы не получился обратный эффект.

Отличными афродизиаками также являются перец чили, имбирь и корица – эти продукты увеличивают выброс адреналина и стимулируют кровообращение, благодаря чему эрогенные зоны становятся более чувствительными, рассказала РИА ФАН врач-диетолог Марият Мухина. Пятерку стимулирующих сексуальную активность продуктов замыкает арбуз. Этот продукт расширяет кровеносные сосуды – примерно такое же действие оказывает виагра.

Ранее эксперты заявили, что положительно влияет на либидо и потенцию красная икра.

Фоторепортаж
Найдены лучшие продукты для повышения потенции
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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