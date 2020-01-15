Телеведущий назвал идею празднования бредовой

Владимир Соловьев ответил литовскому депутату Арвидасу Анушаускасу, который призвал отмечать день взятия Москвы в 1610 году. Телеведущий жестко раскритиковал идею такого празднования бредовой.

"Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации?" – поинтересовался журналист. По его мнению, Литве "не повезло с конкретными депутатами", а Анушаускас таким образом лишь веселит избирателей.

"Удивительно, насколько бредовые мысли приходят в голову некоторым гражданам", – заявил Соловьев газете "Взгляд", назвав эту ситуацию очень печальной. Телеведущий также решил напомнить, чем в конечном итоге заканчивались все походы на Москву.

"Полякам и литовцам гонор всегда заменял ум, честь и совесть", "А годовщину сожжения Киева Батыем он не будет праздновать?", "Учите историю. Может поумнеете", – поддержали Соловьева в комментариях к новости.

Ранее Арвидас Анушаускас предложил Польше совместно отметить вступление войск Речи Посполитой в Москву 410 лет назад. Это заявление вызвало негодование россиян.