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Москву обвинили в искажении истории

Москву обвинили в искажении истории
Фото: pixabay.com
Вильнюс назвал пакт Молотова-Риббентропа началом оккупации Прибалтики

Россия в последнее время стремится переписать историю. С таким утверждением выступил президент Литвы Гитанас Науседа в своем Facebook.

В качестве примера подобных шагов он назвал отрицание Москвой влияния пакта Молотова-Риббентропа "на болезненную историю Европы".

Он напомнил, что 30 лет назад, в 1989 году, Съезд народных депутатов СССР признал существование секретных протоколов документа, подписанного между Москвой и Берлином в 1939-ом, и объявил их недействительными.

По его мнению, договоренности между Советским Союзом и нацистской Германией привели "к последующей оккупации стран Балтии".

Литовский лидер призвал не забывать уроки, которые нации нужно извлечь из истории страны и Европы. "Давайте не будем заменять правду подпорками лжи", – резюмировал Науседа.

Вероятно, сей всплеск эмоций связан с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что он был удивлен и "даже немножко задела" резолюция Европарламента о "важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", которая касается причин Второй мировой войны. Согласно документу ЕП, пакт Молотова – Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств "между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу" к началу войны, пишет RT.

В результате на встрече лидеров стран – членов СНГ, которая состоялась 20 декабря, он прочитал почти часовую лекцию коллегам на эту тему, представив несколько документов, имеющих отношение к договорам разных государств с Германией до кровавых событий 1939-го.

Ранее сегодня с историческими мифами от России собрался бороться и Киев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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гитанас :)) науседа :)) цыган непоседливый чели?
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