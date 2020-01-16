После победы России государство будет полностью уничтожено

Россия разгромит Турцию в грядущем вооруженном конфликте между странами. Однако эта победа станет лишь первым этапом третьей мировой войны. Такое предсказание сделал афонский старец Паисий Святогорец.

Турция нападает на Россию, и в результате сражений на Средиземном море Стамбул, который раньше назывался Константинополем, русские отдадут грекам после победы, считал он. Затем начнется мировая война, которая разразится на Среднем Востоке, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Предсказания".

Афонский старец предсказал огромные потери в грядущей войне. По его словам, многие крупные города окажутся полностью разрушены, а Турция будет стерта с лица земли.

Пророчества Паисия сбывались и ране. Так, святой предвидел распад СССР, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В неизбежности третьей мировой войны уверены многие эксперты. Так, португальский ясновидящий считает, что конфликт развяжет президент США Дональд Трамп. Называлась и дата бойни. Ранее немецкий предсказатель Мюльхиазл говорил, что в 2019 г. между Турцией и Россией может произойти военное столкновение.